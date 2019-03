Salute e prevenzione: lombalgie, artrosi e traumi si curano con l'ossigeno-ozono terapia

Continuano i mesi della salute del poliambulatorio Antalgik di Mestre, il ciclo annuale di appuntamenti di prevenzione e cure promosso dal Gruppo Monti Salute Più. Marzo è dedicato all’Ossigeno-Ozono Terapia, che consiste nella somministrazione di una sostanza gassosa, ottenuta mescolando ossigeno e ozono, ideale per la cura di numerose patologie tra cui cervicalgie, lombalgie, artrosi, traumi alle articolazioni e insufficienza venosa-arteriosa.

Il dolore

«L'ozono – spiega il dottor Giuseppe Maradei, medico dello Staff Antalgik Mestre - è un componente atmosferico (formula chimica O3), dotato di capacità ossidanti e antisettiche, che solitamente viene utilizzato per la disinfestazione e l'igienizzazione. Grazie alle sue caratteristiche antinfiammatorie, analgesiche e antivirali è particolarmente indicato per contrastare numerose patologie. Nello specifico, l'azione curativa dell'ozono si deve alla disattivazione di alcuni meccanismi corporei che intervengono sulla percezione del dolore e al miglioramento della micro-circolazione sanguigna, con conseguente accelerazione nell'eliminazione delle sostanze tossiche. Da ciò si evince che, dal trattamento con l’ossigeno-ozono terapia, possono trarre beneficio tutte le patologie di tipo algico (dolori) che colpiscono almeno 6 italiani su 10».

Cervicali e schiena

In Italia infatti sono circa 15 milioni i soggetti affetti da cervicalgia che ricorrono alle cure mediche e il problema è continuo in aumento. Anche per colpa di cattive abitudini lavorative e non, come le maratone al pc o quelle sui tacchi alti, il dolore al collo, alla nuca e alle spalle coinvolge sempre un numero maggiore di persone che sono costrette a vivere una vita di disagio e sofferenza. Stesso discorso per il mal di schiena che affligge circa il 97% degli italiani. Un dolore che fa male anche alla vita professionale: il 62% dei lavoratori italiani infatti fa regolarmente i conti con cervicale, ernie e lombalgie, con una media di 3,3 giorni di malattia negli ultimi 12 mesi, che si traducono in un impatto economico stimato in 7,9 miliardi di euro.

Circolazione

«L’ossigeno-ozono terapia, che non ha controindicazioni degne di rilievo, è indolore, non presenta effetti collaterali e viene tollerata dalla maggioranza dei pazienti - conclude Maradei -. Non solo, ma questa terapia è particolarmente indicata anche in tutte le affezioni legate alla circolazione sanguigna, dalle patologie vascolari alle applicazioni di medicina estetica per migliorare il microcircolo e l'eliminazione delle tossine».

Longevità

Il centro Antalgik Mestre è un centro dedicato alla salute, al benessere e alla longevità in ogni sua forma con prestazioni all'avanguardia, grazie alla medicina di funzione che, con i suoi 6 presidi di cure rigenerative e funzionali potenzia la salute, rende gratificante l'anzianità e centenaria la longevità. Il centro ha sede in via Poerio 16, dirimpetto al canale Marzengo e a pochi passi dal nuovo Museo del Novecento, in un edificio storico del XVI secolo.

Tra le novità c’è la realizzazione di un intero piano dedicato alle cure “Salute Più”: dalla sauna per la “termogenoterapia” (uso terapeutico del calore per favorire la circolazione sanguigna e la velocità delle fibre nervose) al bagno di vapore per pulire bronchi e bronchioli, dalla crioterapia (uso terapeutico di ghiaccio triturato) alla massoterapia con prodotti innovativi come le proteine della seta. Oltre alla Fisiokinesiterapia (riabilitazione attiva o passiva, cure manu medica, cure strumentali), cuore della proposta è il centro di cure rigenerative e longevità.