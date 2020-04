Pacchi alimentari alle famiglie: a Portogruaro le distribuzioni con la Croce Rossa

Un'importante opera di supporto alle famiglie è stata sussidiata anche da attività e donazioni private.

Pacchi alimentari e donazioni

Nelle situazioni più urgenti, sono stati distribuiti 150 pacchi contenenti alimentari e generi di prima necessità; 100 donati dalla galleria del Centro Commerciale Adriatico2 di Portogruaro, consegnati con la collaborazione della Croce Rossa italiana, e 50 donati dalla Società Portogruaro Calcio Chef Bertolini che ha provveduto direttamente anche alla consegna ad altrettante famiglie in difficoltà. In questi giorni sono in consegna altri 100 pacchi spesa sempre dal Centro Commerciale Adriatico2, sempre in collaborazione con la Croce Rossa italiana, che l'amministrazione ringrazia sentitamente. Altri pacchi alimentari sono stati distribuiti dalla Caritas. La Croce Rossa ha prelevato le donazioni di alimenti effettuate dai clienti del supermercato Alì per destinarli alle persone in difficoltà.