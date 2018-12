Parte il restauro della Pietà del Battistero di San Marco

Giunge alla fine «Opera tua» con l’ultima e conclusiva tappa, almeno per quest’anno, del Veneto. A vincere, nell'ambito del progetto di Coop Alleanza, è «La Pietà del Battistero» della Basilica di San Marco a Venezia che ha superato nei voti il monumento «Ai Fratelli Pasini» di Schio (VI) e che sarà, quindi, restaurata. «Opera tua» è stato un viaggio nelle bellezze artistiche e gastronomiche del nostro paese che ha previsto, ogni mese, territorio per territorio la valorizzazione di prodotti locali e di due gioielli artistici: due capolavori da salvare di cui i soci, con il loro voto, hanno deciso il recupero.

La Pietà del Battistero, una piccola scultura realizzata in pietra gessosa color grigio che rappresenta una Madonna affranta dal dolore, mentre tiene tra le braccia il Cristo straziato dalle ferite, appartiene al genere Vesperbild, termine di origine tedesca che significa «immagine del Vespro o della sera». Alla sera, infatti, davanti a queste immagini si riunivano i fedeli per la preghiera e si celebravano nelle chiese le messe vespertine. Il restauro prevede la mappatura dell’intera opera, il consolidamento delle parti degradate, stuccature e integrazioni pittoriche fino al trattamento protettivo finale è a base di cere microcristalline. Per il 2018, l’investimento di Coop Alleanza 3.0 per il recupero delle opere ammonta a 150 mila euro. Sette sono stati i capolavori artistici restaurati nel 2017 con un investimento di 100mila euro.