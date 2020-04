Un gruppo culturale regala pasta e bibite alla Protezione Civile di Mira

Il gruppo culturale “Al Capiteo” di Borbiago ha deciso di donare un consistente quantitativo di pasta alimentare (88kg) e bibite energetiche (500 bottiglie) alla Protezione Civile per dare un sostegno a chi si trova in difficoltà. Si tratta di prodotti approvvigionati per la realizzazione della ventesima edizione della corsa podistica “4 passi per la campagna”, in programma lo scorso 15 marzo e necessariamente rinviata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Abbiamo voluto compiere questo piccolo gesto per far sentire anche la nostra vicinanza, in un momento così difficile, a tutti coloro che ne possono avere bisogno» - spiegano i rappresentanti del gruppo da sempre impegnato in gesti di solidarietà.



A ricevere i prodotti, a nome della città, è stata l’assessora alle politiche sociali Chiara Poppi: «È un gesto bellissimo per cui siamo veramente grati al Gruppo “Al Capiteo” che non ha esitato a convertire la perdita dell’evento sportivo in un aiuto concreto per la nostra comunità – sottolinea Poppi – Abbiamo ritenuto di dividere la pasta e le bibite a tre realtà del territorio: Emporio San Martino di Mira, Centro della carità di Gambarare e Comunità terapeutica e comunità per minori dell’Olivotti, realtà che si adoperano per i più poveri e i più fragili con dedizione e costanza, cercando di affrontare al meglio questo momento così difficile».