Le perle in vetro verso la candidatura a patrimonio Unesco, meritano un film

Le perle di Murano e l'arte del vetro veneziano hanno guadagnato il loro spazio alla 76. Mostra d'Arte cinematografica di Venezia, diventando materiale del cortometraggio del regista Massimo Rossitti "Anime", prodotto da Arte-Mide. Girato nelle fornaci e nei laboratori muranesi e veneziani, il video racconta il lavoro dei maestri vetrai e delle perlere, introducendo la candidatura a patrimonio dell'Unesco delle perle veneziane.

Anteprima

"Anime" rappresenta l’anteprima di un lungometraggio sull’arte delle perle di vetro che vedrà la luce il prossimo anno. Il racconto proseguirà il prossimo 13 settembre al Museo del Vetro di Murano, nell'ambito del calendario di appuntamenti della Venice Glass Week 2019, con la performance teatrale "La Donna del fuoco, la pioniera delle perle veneziane", regia di Massimo Navone, sulla figura della pioniera delle perlere Marietta Barovier.

Tradizioni da conservare

Al Lido la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, la direttrice del Museo del vetro di Murano Chiara Squarcina, tra gli altri, e la presidente del comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro Veneziane, promotore della candidatura internazionale Unesco con Claudia Cottica, antropologa del gruppo di lavoro per la redazione del dossier di candidatura internazionale. «Un’arte che merita di essere valorizzata e soprattutto salvaguardata - ha detto Damiano -. Ci auguriamo va da a buon fine come quello per la candidatura del merletto, un’altra antichissima tradizione della nostra città».