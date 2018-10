Tregua maltempo, ma giovedì tornano le piogge

Tregua dal maltempo oggi in Veneto dove, secondo l'Arpav, non sono previste piogge ma un timido sole ovunque. I fiumi "veneziani" risultano sotto controllo: il Piave, in particolare, sta rientrando lentamente nel suo alveo, anche se ci sono aree golenali interamente allegate. Una pausa destinata a durare meno di 24 ore perché già domani, a causa del vento caldo di scirocco, torneranno le precipitazioni, specie sull'arco alpino e sull'area pedemontana. Non saranno fenomeni impetuosi come quelli dei giorni scorsi, ma andranno a gravare su una situazione già delicata per cui potrebbe essere di nuovo allarme.

Evacuazioni

Sotto osservazione le aree montane e collinari, che andranno a scaricare sui fiumi già stressati dalle piene di ieri. Il bollettino, sempre per giovedì, parla di "accumuli anche abbondanti su zone montane, pedemontane e pianura tra Trevigiano e Alto Veneziano". Ieri la piena del Piave ha convinto il sindaco di Noventa, per precauzione, a ordinare l'evacuazione dell'outlet, oltre ad alcune famiglie residenti nelle vicinanze. Altre sono state allontanate dalle proprie abitazioni a Eraclea, sia a scopo precauzionale che a causa di allagamenti. A metà pomeriggio il livello dell'acqua ha cominciato a scendere, proseguendo per tutta la notte. La mattina di mercoledì 31 ottobre la situazione è sotto controllo: il Comune di San Donà avverte che il livello del fiume è sceso di 2 metri e non ci sono situazioni critiche o preoccupanti.