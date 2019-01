Piscina a Porto Marghera, c'è la determina del Comune ma il Porto frena

Neppure dopo vari botta e risposta fra Comune e Porto, e la raccolta firme dei residenti, sostenuta dal presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, la questione della piscina sembra avviarsi verso una soluzione positiva. Eppure «lo sforzo e il lavoro condiviso tra le parti c'è», affermano l'Amministrazione comunale e l'Autorità di Sistema Portuale. Intanto la vicenda riesplode per colpa di una determina del Comune che darebbe il via al progetto.

Collaborazione

«Ora che il percorso di collaborazione istituzionale è in fase di piena realizzazione, non solo per la condivisione di temi strategici di rilievo nazionale ma anche per la risposta congiunta in sede di Suap (sportello unico attività produttive) alle richieste di autorizzazioni edilizie di imprese di comune interesse, la questione della piscina si può di fatto ritenere superata - scrive il Comune -. Siamo certi che il nuovo percorso collaborativo possa continuare senza indugio nell’interesse della città di cui il porto è parte essenziale per compenetrazione territoriale, sociale ed economica».

La pubblicazione

«Il Comune vorrà ritirare la determina già lunedì, in modo da riprenderne il contenuto al fine di giungere, al più presto, a una soluzione positiva della vicenda - ribatte il presidente dell'Autorità portuale, Pino Musolino -. Siamo stupiti dalle modalità con cui è stata pubblicata, che appaiono come una inutile forzatura. La realizzazione della piscina a Marghera ci sta particolarmente a cuore ma rimangono le osservazioni fatte e che ci hanno portato, lo scorso maggio, a rilasciare un parere negativo sul progetto. È necessaria infatti una modifica, mai realizzata in passato, del Piano Regolatore Portuale che, assieme ad altri rilevanti punti relativi alla pianificazione dell’area, è in discussione tra le due Amministrazioni. Avendo personalmente parlato col sindaco e avendo ricevuto in merito la più ampia disponibilità, credo che la pubblicazione della determina sia una svista».