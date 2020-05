Plateatici gratuiti fino a fine anno: la giunta comunale veneziana ha approvato oggi, giovedì 21 maggio, la delibera che estende fino a fine anno l'esenzione dal pagamento della Cosap per i plateatici. «Da subito - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - avevamo accantonato le risorse per marzo e aprile, mesi nei quali è stato disposto il lockdown delle attività, poi il decreto legge Rilancio, pubblicato martedì scorso in Gazzetta Ufficiale, ha esteso il periodo da maggio a ottobre. Con questa delibera, abbiamo voluto rendere i plateatici gratuiti anche per i mesi di novembre e dicembre, nonostante il difficile momento per i bilanci comunali, prevedendo la copertura di 1,8 milioni di euro».

L'impegno del Comune

"Diamo la certezza di non dover pagare alcun euro per l'occupazione di suolo pubblico fino a fine anno - continua l'assessore - Non solo, con questa delibera abbiamo disposto la gratuità del plateatico anche per l'estensione facoltativa del 50% che lagGiunta ha concesso per poter rispettare le vigenti regole sul distanziamento. Stessa regola anche per le nuove concessioni temporanee - conclude - un gesto concreto di sostegno a tutti coloro che hanno attività di somministrazione di alimenti e bevande, volano per l’intera filiera turistica».