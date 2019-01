Pm10 oltre i limiti per dieci giorni di fila: scatta l'allerta rossa a Venezia

I livelli di pm10 non accennano a diminuire, permanendo al di sopra del limite giornaliero, di 50 µg/m³, in molte aree del territorio regionale. A Venezia, nello specifico, sono stati registrati 10 superamenti consecutivi del valore, ed è quindi scattato, in base a quanto previsto dall’Accordo di bacino padano, il livello di allerta 2 (rosso). Criticità diffusa anche a Chioggia, con l'allerta a livello 1 (arancio).

Miglioramenti da giovedì

Le condizioni di prevalente alta pressione, che da oltre una settimana stanno interessando la regione - come spiegano da Arpav - renderanno il tempo ancora stabile almeno fino a giovedì, quando l’arrivo di una saccatura atlantica porterà nuvolosità e successivamente l’aumento della probabilità di precipitazioni. Di conseguenza, fino al 17 gennaio si avranno ancora in prevalenza condizioni di ristagno degli inquinanti nella bassa atmosfera. L’unico fattore che temporaneamente potrà favorire una parziale dispersione delle polveri fini sarà un moderato aumento della ventilazione tra la tarda mattinata di oggi (lunedì 14 gennaio) e le prime ore di martedì.

Livelli di Pm10 al Bissuola

Gallery