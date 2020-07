La settimana del vetro veneziano sarà diffusa nel territorio e più social

Si terrà regolarmente a Venezia, Murano e Mestre dal 5 al 13 settembre prossimi la quarta edizione di "The Venice Glass Week", festival internazionale che dalla sua fondazione, nel 2017, punta sulla promozione della produzione artistica del vetro. La rassegna è stata presentata questa mattina in una web conference dalla smart control room del Tronchetto, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, della direttrice del museo del vetro di Murano, Chiara Squarcina, e di Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promovetro Murano.

Manifestazione più social

Quest'anno alla manifestazione verrà per la prima volta abbinato un hastag, #TheHeartOfGlass, con cui si vuole mette l’accento sulla necessità di sostenere la ripresa della produzione artigianale del vetro. Sul fronte del programma, oltre agli eventi in centro storico e in terraferma, ci saranno iniziative digitali sui profili social della manifestazione. Sulla pagina Instagram della manifestazione sono già in corso una serie di dirette live da fornaci e laboratori, mentre dal 5 al 13 settembre si svolgeranno sei conversazioni in lingua inglese destinate al pubblico internazionale in diretta streaming sul canale YouTube dedicato.

Gli eventi in presenza

Per gli eventi in presenza, entro la fine di agosto si delineerà il programma del festival diffuso sul territorio, che anche per il 2020 coinvolgerà Mestre insieme a Venezia e Murano. Saranno iniziative per la maggior parte a ingresso gratuito con mostre, visite guidate, convegni e premiazioni che avranno come tema principale il vetro artistico. L’edizione 2020 vede inoltre confermato il premio ufficiale del festival: il "Bonhams Prize for The Venice Glass Week".

«Riuscire a portare avanti iniziative come questa - ha dichiarato Brugnaro - è già di per sé complicato in condizioni normali e acquista una valenza ulteriore in questa fase. Ecco perchè agli organizzatori va dato un riconoscimento doppio per quanto stanno facendo. La quarta edizione di "The Venice Glass Week" è un segnale di speranza oltre che un importante sostegno alla filiera di una eccellenza della nostra città».