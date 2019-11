Opportunità professionali per ragazzi disabili nelle realtà cittadine con il progetto "Girasole"

Il progetto Griasole è un'iniziativa del comune di Venezia realizzato in collaborazione con l'associazione Anffas Mestre che permette a 14 ragazzi colpiti da disabilità di lavorare presso aziende e realtà cittadine. Due di questi che hanno aderito all'iniziativa, Alvise ed Elisa, sono stati visitati questa mattina dall'assessore alla coesione sociale Simone Venturini insieme alla presidente di Anffas Graziella Peroni presso la pasticceria di via Garibaldi a Mestre dove lavorano attualmente.

«Voglio ringraziare di cuore – ha sottolineato l'assessore – i titolari della pasticceria, Claudia e Nicolò, per la sensibilità dimostrata nel partecipare a questo progetto, che vuole offrire a questi ragazzi un'opportunità non solo di integrazione sociale, ma anche di poter mettere a frutto le proprie capacità, avviandoli in un cammino che possa portarli ad una piena autonomia».