Promozioni sui prezzi dei parcheggi presso il Tronchetto Parking a Venezia

Buoni validi per soste lunghe o brevi presso il parcheggio con 4000 posti auto, Tronchetto Parking, di Venezia con sconti sono fino al 40%.

BUONI SCONTO SU SHOPTODAY

Le opzioni tra cui scegliere

Buono Spesa del valore di €130 al prezzo di €78. Card del credito di €130 valida senza limiti di soste a partire da 48H dopo l'acquisto.

Buono Spesa del valore di €65 a €39. Card del credito di €65 valida senza limiti di soste a partire da 48H dopo l'acquisto.

Buono Valido per 24H consecutive di sosta a €14,70 invece di €21. Buono valido a partire da 48H dopo l'acquisto.

Condizioni

I buoni spesa sono cumulabili tra loro ma non lo sono con le altre offerte e promozioni di Tronchetto Parking attive sul loro sito o in loco.

I buoni spesa saranno inviati tramite email sotto forma di voucher e questo andrà stampato e presentato alle casse del Tronchetto Parking a partire da 48H dopo l’acquisto per essere convertito in biglietto di sosta. Questi buoni sono validi per qualsiasi periodo dell'anno.