La protezione civile di San Donà si trasferisce in un vecchio magazzino del demanio

Un vecchio magazzino idraulico del demanio a San Donà di Piave diventa sede della protezione civile. La giunta regionale ha deliberato oggi, martedì 6 agosto, di concedere in uso gratuito per dieci anni lo stabile al gruppo operativo. «È un vecchio immobile in via Sabbioni – spiega l'assessore al Bilancio Gianpaolo Bottacin – attualmente non più utilizzato. Vista la richiesta del Comune di San Donà abbiamo voluto cedere all’amministrazione la disponibilità della struttura».

Manutenzione

«Il Comune, inserendovi il proprio gruppo locale di protezione civile, provvederà ad una serie di lavori di recupero e restauro dell’immobile. Altro impegno in carico al Comune è quello ad eseguire tutti gli interventi necessari per l’uso in sicurezza del bene concesso».

Presidio

«Garantirà - conclude l'assessore - un importante presidio del territorio e in questo modo sarà valorizzata e recuperata una di quelle vecchie strutture che nel tempo erano state trasferite alle Regioni con le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio idrico, ma ormai da anni non sono più in uso come tali».