Qatar Airways torna a volare dall’aeroporto di Venezia Marco Polo

Qatar Airways è lieta di annunciare la ripresa delle operazioni da e per Venezia Marco Polo a partire dal 15 luglio. La famosa meta turistica e importante centro artistico e culturale, sarà la terza destinazione italiana a ripristinare le operazioni, segnando un passo significativo nella ripresa dei viaggi di piacere a livello globale. I voli saranno operati da Boeing B787 Dreamliner ogni lunedì, mercoledì, venerdì con connessioni in coincidenza attraverso l'hub della compagnia a Doha, l'aeroporto internazionale di Hamad.

Le destinazioni

La compagnia dà avvio al ripristino delle operazioni dopo aver sospeso momentaneamente i propri servizi presso lo scalo veneziano il 4 marzo, a seguito delle misure messe in atto per contrastare l’emergenza Covid-19, tra cui la modifica temporanea del proprio programma di volo per l’Italia, inclusa Venezia. La riapertura delle operazioni all’aeroporto di Venezia, rientra in un più ampio progetto che vede la compagnia impegnata in una graduale fase di ripresa ed espansione del proprio network, in linea con l’evoluzione della domanda dei passeggeri e l’allentamento delle restrizioni all’ingresso nei paesi in tutto il mondo. In Italia questo processo si è tradotto con un aumento di frequenze su Roma (6 frequenze a giugno), il ripristino dei servizi da Milano Malpensa (5 frequenze entro luglio di cui 4 già operative) ed ora anche da Venezia Marco Polo (3 frequenze da luglio). A livello globale, già entro la fine di questo mese saranno operative 52 destinazioni del network e l’obiettivo è di arrivare a 80 entro giugno di cui 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa e 33 in Asia/Pacifico. Molte destinazioni saranno servite con un programma intensivo, con frequenze giornaliere o addirittura con più voli al giorno. Per scoprire le destinazioni attualmente servite è possibile visitare il sito https://www.qatarairways.com/it-it/travel-alerts/COVID-19-update.html.

Cosa cambia

Si torna a volare, dunque, nel rispetto delle misure di sicurezza messe in campo dalla compagnia, ulteriormente migliorate proprio di recente. Qatar Airways ha implementato diversi cambiamenti, tra cui l'introduzione di tute di protezione individuale (DPI) per l'equipaggio di cabina da indossare sopra l’uniforme oltre agli occhiali di sicurezza, guanti e mascherina e un servizio modificato per ridurre le interazioni tra i passeggeri e l'equipaggio. La compagnia richiede ai passeggeri di indossare a bordo le mascherine e raccomanda alle persone di portare le proprie per motivi di vestibilità e comfort. Inoltre, Qatar Airways ha modificato la propria policy di prenotazione “Travel with Confidence” per garantire ancora più flessibilità e offrire ai passeggeri maggiore scelta e tranquillità in fase di pianificazione di viaggio. Per qualsiasi informazione e maggiori dettagli consigliamo di visitare www.qatarairways.com/it-it/travel-with-confidence.html.

Ritorno di Qatar Airways

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, ha affermato: «Il ritorno di Qatar Airways su Venezia dal 15 luglio rappresenta un segnale fondamentale di ripresa per il traffico del nostro aeroporto, che con il volo su Doha riattiva anche il segmento di lungo raggio, confermandosi terzo gateway intercontinentale nazionale. Il collegamento costituisce da sempre un riferimento importante per la mobilità di persone e merci del nostro territorio e il suo ripristino, in questa fase generale di graduale superamento della crisi, consegna alla collettività un rilevante messaggio di positività e ottimismo. Siamo certi che, con la progressiva riapertura della rete di destinazioni da Doha da parte della compagnia, la linea su Venezia tornerà alla sua originaria frequenza giornaliera».