Carta Rei, gli sportelli riaprono dopo le feste: ecco come fare richiesta per il 2019

Sostegno al reddito: gli sportelli informativi del Comune di Venezia per la carta Rei, reddito di inclusione, riprenderanno lunedì 7 gennaio. L'accoglienza delle domande riprenderà invece lunedì 28 gennaio 2019, per consentire ai cittadini di essere in possesso del nuovo Isee 2019, che sarà requisito necessario per presentare la domanda per il nuovo anno. Ecco i requisiti necessari per richiedere la carta Rei: residenza e soggiorno, il richiedente deve essere congiuntamente cittadino dell'Unione, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore Isee in corso di validità non superiore a 6mila euro, un valore Isre ai fini Rei (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro, un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro, un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti

Per accedere al Rei è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, non possieda autoveicoli e motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità), non possieda navi e imbarcazioni. Per presentare la domanda di carta Rei è necessario fissare un appuntamento telefonando a 041.2746490 dalle 9 alle12, lunedì, giovedì e venerdì, allo 041.2747426 dalle 9 alle 12 il mercoledì e il giovedì. Per eventuali informazioni è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: inforei@comune.venezia.it