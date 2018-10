La facciata del padiglione dei Mendicanti sarà restaurata: pronti 1,6 milioni dalla Regione

Investimenti e acquisti negli ospedali veneti per oltre 73 milioni di euro, poco più di 2 milioni quelli destinati ad Ulss 3 e Ulss 4. Sono i finanziamenti approvati nell'ultima seduta della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto. Nello specifico, 1 milione e 600mila euro serviranno al restauro della facciata del padiglione Mendicanti dell'ospedale Civile di Venezia, mentre i restatnti 480mila euro saranno investiti nell'acquisto di ecografi per l'azienda del Veneto Orientale.

Due milioni per le aziende veneziane

«È il coronamento di un lavoro di raccolta e verifica delle necessità d’investimento in tutte le strutture del territorio - ha spiegato Coletto - al termine del quale riusciamo a immettere fondi freschi per far crescere ancora dotazioni e strumenti da utilizzare per la cura dei pazienti. Veniamo da sette anni di tagli lineari, - ha aggiunto - che ci hanno appioppato indiscriminatamente, senza alcun accenno all’applicazione dei costi standard».