Jesolo punta sulla bicicletta: 5 nuovi percorsi per una rete alternativa all'auto

A Jesolo l'amministrazione punta a realizzare una rete ciclopedonale completa e invita i cittadini a partecipare alla "svolta green". Lo spiega il sindaco Valerio Zoggia in una lettera aperta diretta ai residenti che segue l'annuncio del progetto, dato in Consiglio comunale lo scorso 27 settembre. L’ambizioso piano rappresenta, secondo il primo cittadino, un impegno «a beneficio della nostra comunità e di tutta la città». «Crediamo - scrive - nella necessità di dotare il territorio di un sistema di percorsi ciclabili che consentano a tutti di spostarsi in sicurezza, privilegiando un sistema di mobilità alternativo all’auto, più rispettoso dell’ambiente e salutare per chi ne usufruisce».

Un balzo in avanti

La rete potrebbe rivelarsi strategica anche da altri punti di vista, in particolare nella promozione di Jesolo come meta per il turismo lento e il cicloturismo, sempre più diffuso in Europa. Nell’ultimo anno sono stati individuati i percorsi da realizzare, ora sono sulla carta a alcuni di essi sono in fase di progettazione. Parte delle risorse finanziarie, fa presente il sindaco, è stata ricavata dagli introiti dell’imposta di soggiorno. «Siamo convinti della bontà di questa iniziativa - conclude Zoggia - che desideriamo condividere con voi, cari jesolani, che siete, assieme ai nostri tanti ospiti, i destinatari e beneficiari di questo grande progetto. Con questa iniziativa la nostra città può fare un grande balzo in avanti, nella qualità dell’offerta turistica e dei servizi al cittadino».