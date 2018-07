Ponte della Guerra a San Marco, stanziati 200mila euro per il ripristino strutturale

Continuano le opere di manutenzione dell'amministrazione comunale per tutelare l'unicità e lo splendore di Venezia. L'ultima infrastruttura che benficerà di un intervento completo di ristrutturazione sarà il ponte della Guerra a San Marco, che collega l'omonimo campo con calle al Ponte della Guerra, garantendo la viabilità pedonale nella direttrice S. Maria Formosa - San Marco. Il progetto per il ripristino strutturale prevedrà un investimento da 200mila euro.

Gli interventi previsti

"L'intervento - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - prevede il ripristino strutturale del Ponte, la sistemazione delle due rive, comprensiva dei parapetti presenti e della pavimentazione in masegni di trachite e, a completamento dei lavori stimati in 200mila euro, verrà sistemata anche una porzione della pavimentazione di Campo della Guerra. Si procederà nel massimo rispetto conservativo della struttura e non verranno apportate modifiche tali da alterare la geometria del ponte stesso. Nello specifico si effettueranno lavori di ripristino dei parapetti murari, di intonacatura, di restauro e fissaggio delle armille di pietra, di pulizia delle colonnine in ghisa con successiva verniciatura, di rimozione e successiva posa in opera dei masegni storici e, infine, di consolidamento delle murature costituenti le banchine del canale limitrofe al ponte".