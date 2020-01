Rosa Romano è la nuova dirigente della polfer del Veneto

Questa mattina il questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha dato il benvenuto nella città lagunare a Rosa Romano, che inizia oggi l’esperienza veneziana da nuovo dirigente del compartimento polfer del Veneto.

Nominata dirigente superiore nel luglio scorso, Rosa Romano vanta un’esperienza in numerose questure, quali Vibo Valentia, Genova e Bari. Diversi gli incarichi ricoperti e i riconoscimenti premiali raggiunti in carriera, come l’encomio solenne ottenuto per aver gestito in totale sicurezza - da dirigente dell’ufficio immigrazione di Bari- una rivolta organizzata da un migliaio di cittadini stranieri all’interno del centro di accoglienza della città.

Prima donna in Puglia a essere nominata funzionario e dirigente superiore della polizia di Stato, Romano è stata anche vicario del questore di bari e nella sua carriera ha diretto e fatto parte di numerosi uffici.