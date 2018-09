Avviato l'abbattimento della Monteverdi: «Così riqualifichiamo il quartiere» | VIDEO

Marghera. I lavori dureranno una decina di giorni. Il complesso era in disuso dal 2008 e ormai simbolo di degrado. Per l'assessore Venturini, si compie così un passo in avanti per rendere sicuro e vivibile il quartiere. Secondo il questore, nel giro di un paio d'anni sarà pronta la nuova sede degli uffici di polizia