A scuola di defibrillatore: ora le discoteche del Veneziano sono più sicure

Sono oltre 55mila, secondo i dati Istat, gli eventi di morte cardiaca improvvisa registrati ogni anno in Italia. Gli arresti cardiaci non si presentano solo nel contesto di attività sportive agonistiche, ma anche durante lo svolgimento di attività ricreative amatoriali come quelle praticate nelle discoteche. Nonostante l’utilizzo tempestivo del defibrillatore contribuisca a salvare vite, ancora non esiste una legge, che obblighi i pubblici esercizi ad essere cardioprotetti. Per questo motivo è nata “Safety Dancing”, campagna di sensibilizzazione per l’adozione di defibrillatori, rivolta ai titolari o gestori dei locali da ballo della provincia di Venezia e grazie alla quale sono stati formati 12 operatori dei locali Tnt di Lugugnana di Portogruaro, Palmariva di Fossalta di Portogruaro, California di Musile di Piave e Malibù di Rosolina, cui sono stati donati gli apparecchi salvavita.

Safety Dancing

"Safety Dancing" è promossa da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e dal suo sindacato dei locali da ballo (Silb) in partnership con Rbm Assicurazione Salute. La collaborazione con un primario gruppo assicurativo, già partner di Confcommercio con Sani.Insieme, conferma l’impegno di Confcommercio e SILB nel valorizzare corretti stili di vita, intervenendo in un ambito, quello delle discoteche, dove il prolungato sforzo fisico potrebbe portare ad aritmie maligne.

Sicurezza nelle sale da ballo

«Ancora una volta - interviene Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia - i gestori delle discoteche partecipanti all’iniziativa si sono dimostrati sensibili verso il tema della sicurezza nei locali da ballo, promosso dal SILB anche con la firma di un apposito protocollo d’intesa con la prefettura e le forze dell’ordine».