San Donà, cittadini e imprese possono dichiarare i danni subiti dal maltempo

I danni subiti a causa dell'ondata eccezionale di maltempo il 29 e 30 ottobre scorsi possono essere segnalati, a comunicarlo è il Comune di San Donà di Piave. «Si rende necessario avviare una ricognizione e una stima dei danni subiti da parte di privati, attività economiche e produttive, attività agricole-zootecniche e enti privati non commerciali- scrive l'amministrazione - nonché del fabbisogno necessario a coprirli».

Si invitano le persone che rientrano in queste categorie a presentare, al protocollo comunale, il prima possibile e comunque entro le 12 del 23 novembre apposita segnalazione in merito. «La comunicazione, che potrà essere redatta sul fac-simile allegato, dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente, una quantificazione economica suddivisa per danni a beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, ovvero attrezzature e impianti di produzione (se trattasi di danni alle attività produttive), oltre a quanto sopra è richiesta ampia documentazione fotografica dei danni subiti. Si precisa che le segnalazioni sono prodotte ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato e delle attività economiche-produttive e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per i ristori. Per eventuali chiarimenti o indicazioni, rimane a disposizione il geometra Sandro Antonelli tel. 0421.590504 nel normale orario d'ufficio».