A San Giovanni Evangelista il "Gusto in scena" anche domenica

Domenica mattina, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di Venezia, si è tenuto il "Gusto in scena", l'undicesima edizione della manifestazione gastronomica ideata e curata da Lucia e Marcello Coronini. Ospiti, tra gli altri, i giornalisti Bruno Vespa e Maria Vittoria Dalla Cia. Nel calendario dell'iniziativa, novità dell'edizione 2019, il primo "Congresso sul prodotto di qualità” che ha visto protagonisti non gli chef ma i produttori stessi.

Vini

Tra gli eventi proposti anche "I magnifici vini", con degustazioni di oltre 100 vini italiani e internazionali suddivisi per ambiente - mare, montagna, pianura e collina; "Seduzioni di gola", con una selezione di specialità gastronomiche ricche di gusto ma attente alla salute; e "Fuori di Gusto", il fuori salone che dal 22 al 26 marzo coinvolge i ristoranti, le osterie e i grandi alberghi di Venezia con cene e menù a condizioni speciali.

Qualità

Anche l'assessore comunale alla Coesione Sociale Simone Venturini all'evento: «Grazie a Marcello e Lucia - ha esordito Venturini - per aver scelto ancora una volta Venezia per la loro iniziativa. Un lavoro che culmina oggi in un congresso sul prodotto di qualità che ha risalto a livello internazionale e che prosegue tutto l'anno, rendendo i Coronini autori di best seller sulla 'cucina del senza', copyright ormai conosciuto da tutti. Anche la bellezza di questo luogo aiuta ad ascoltare e a degustare meglio i prodotti in esposizione».

Cucina del senza

Sulla possibilità che anche i ristoranti veneziani propongano alcuni piatti della "cucina del senza", che hanno alla base prodotti di qualità cucinati in modo semplice, che non richieda l'aggiunta di elementi non necessari e potenzialmente nemici per la nostra salute come sale, zucchero e grassi, Venturini ha commentato: «E' un progetto assolutamente in linea con il lavoro che l'amministrazione sta facendo per promuovere e valorizzare il prodotto di qualità e alzare il livello dell'offerta gastronomica in città». "Gusto in scena", che rientra nel calendario delle manifestazioni de "Le Città in Festa" promosso dal Comune, proseguirà lunedì 25 marzo, a partire dalle ore 11.30.