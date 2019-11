San Marco Group apre le porte al pubblico per una giornata alla scoperta dei colori

Domenica 24 novembre la San Marco Group di Marcon apre le sue porte a chiunque desideri scoprire i segreti dei colori e toccare con mano una realtà aziendale che da ottant'anni è leader nel settore della produzione delle vernici in Italia e nel mondo. Una giornata di visite guidate agli impianti e ai diversi reparti dell'azienda, dalla ricerca e sviluppo fino alla colorimetria e laboratori didattici pomeridiani per i più piccoli. Quello organizzato dall'azienda di Marcon è un evento che rientra all'interno dell'iniziativa Open Factory, un opening di cultura industriale e manifatturiera per scoprire i segreti del Made in Italy organizzato e promosso dal portale d’informazione ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera. Sono state premiate, a riguardo, le aziende che si sono distinte per l'innovazione nei campi della sostenibilità, del design, della tecnologia e di tutti i fattori decisivi per lo sviluppo dell'economia e della società. San Marco Group ha ricevuto il Premio Open Factory 2019 “Mecenatismo culturale”.

«Aprire le porte della nostra azienda, per il terzo anno consecutivo, è una dimostrazione di orgoglio ma anche di consapevolezza - commenta Pietro Geremia, Executive Vice President Sales & Marketing San Marco -. Il successo delle precedenti edizioni conferma come il pubblico abbia voglia di scoprire cosa accade in azienda, e noi abbiamo molte storie da raccontare, storie di tradizione, sacrifici e dedizione ma anche di innovazione, tecnologie e applicazioni all’avanguardia».

L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul portale www.open-factory.it