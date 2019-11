Sanità, Giuseppe Azzarello riconfermato Coordinatore Regionale Aiom

Il Dottor Giuseppe Azzarello, direttore Uoc Oncologia-Ematologia Oncologica del Distretto Mirano-Dolo della Ulss 3, è stato recentemente riconfermato Coordinatore Regionale Aiom. La nomina è avvenuta durante il 21° Convegno Nazionale della Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), tenutosi a Roma nei giorni scorsi. «Era già un gran onore la mia nomina avvenuta nel 2017 – ha evidenziato il Dottor Azzarello – ed oggi lo è ancor di più per questa riconferma, perché Aiom, lo sappiamo, rappresenta tutt’oggi una delle più prestigiose associazioni scientifiche nazionali, a sua volta connessa con le più importanti associazioni internazionali tra cui Esmo (European Sociaty of medical Oncology) e Asco (American Society of Clinical Oncology)».

L'associazione

L’associazione ha lo scopo di riunire i cultori dell’Oncologia Medica al fine di promuovere il progresso nel campo clinico, sperimentale e socio-assistenziale, di favorire i rapporti tra gli oncologi medici, i medici di medicina generale e gli specialisti di altre discipline, di stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere e di partecipare e collaborare con organismi istituzionali nazionali, regionali e locali. In particolare, Aiom si propone di contribuire alla formazione professionale di oncologi medici e di operatori sanitari. L'associazione ha inoltre lo scopo di promuovere la ricerca sperimentale e clinica, la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria (screening e diagnosi precoce e tempestiva), la qualità delle cure oncologiche e la continuità terapeutica del paziente oncologico mediante linee guida specifiche. Ulteriori elementi caratterizzanti sono l’attenzione alla interdisciplinarietà, alla riabilitazione, alle cure palliative sia ospedaliere che territoriali, alle tematiche della psico-oncologia e alla incentivazione di campagne di educazione rivolte alla popolazione. Dal 1981, al fine di promuovere ulteriormente gli obiettivi dell’Associazione, sono state istituite le Sezioni Regionali. Ciascuna riunisce tutti gli iscritti che svolgono la loro attività nella regione. Della gestione di ogni sezione, è responsabile un Consiglio Regionale costituito da un Coordinatore, un Segretario, un Tesoriere e un Consigliere per ciascuna provincia. Le sezioni promuovono a livello locale o interregionale, iniziative di aggiornamento professionale e riunioni scientifiche. «E’ una ottima notizia per la nostra Azienda Sanitaria – ha commentato il direttore Generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben – un’occasione per porgere i miei complimenti al dottor Azzarello confidando sempre nella continuazione di un buon lavoro, suo e della sua équipe».