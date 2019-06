Niente di fatto per anagrafi, stato civile e urp: confermato lo sciopero

L'incontro in procura del 17 maggio scorso non ha raffreddato il clima fra sigle sindacali Cgil, Uil, Csa, Diccap, Cobas, le Rsu e amministrazione. I sindacati hanno confermato lo sciopero per venerdì 7 giugno dei lavorotari degli uffici anagrafe, stato civile e urp del Comune di Venezia, con presidio alla sede del Municipio di via Palazzo a Mestre.

L'incontro

«La situazione è grave - dicono Daniele Giordano (Cgil) Mario Ragno (Uil) Sergio Berti (Csa) Luca Lombardo (Diccap) Enrico Quieto (Cobas) e Gianpiero Bulla (RSU) - per quanto riguarda organici e organizzazione del lavoro, tanto da mettere in discussione lo svolgimento dei compiti e una regolare e puntuale erogazione delle prestazioni con ripercussioni negative sugli utenti e sul rapporto tra Comune e cittadino. A tali problematiche l’amministrazione – proseguono - non ha presentato soluzioni concrete, se non quella di prevedere tre nuove assunzioni in queste servizi a fronte però di otto cessazioni entro fine anno. Nessuna risposta neppure su misure che possano ridurre il lavoro straordinario, definire indennità, produrre interventi chiari a garanzia della sicurezza del personale».

La città

«Lo sciopero di venerdì non è contro la Città – concludono - ma è contro chi sta smantellando i servizi ai cittadini. In quest’ultimo anno abbiamo sempre fatto scelte responsabili e chiesto un vero confronto all’amministrazione. Non avevamo mai messo in campo azioni di protesta proprio nella speranza che la giunta raccogliesse le nostre sollecitazioni nell’interesse della Città e dei lavoratori».

Ecco cosa ha dichiarato Daniele Giordano della Funzione Pubblica Cgil in merito allo sciopero: