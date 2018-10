Sciopero e disagi, penalizzati i pendolari veneziani: il racconto a piazzale Roma

Uno sciopero di 24 ore annunciato dai lavoratori dei trasporti e dei servizi, quello di venerdì 26 ottobre, che a Venezia ha permesso a tanti di organizzarsi diversamente per far fronte alla mancanza di mezzi pubblicia, si per spostarsi dalla terraferma al centro storico, sa per muoversi in città, senza vaporetti e motoscafi. A patire più disagi proprio i lavoratori pendolari, che armati di pazienza sono rimasti fermi alle corsie di autobus e tram, in attesa dei bus. Ecco la situazione venerdì mattina, raccontata da alcuni utenti.