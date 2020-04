"Sogni d'oro" celebra la danza leggendo tre grandi classici del balletto di Čajkovskij

L'appuntamento serale di "Una stagione sul sofà" dedicato alla lettura di favole per bambini si veste di danza e sceglie come protagonisti dei suoi podcast tre grandi classici del balletto di Čajkovskij. A leggere le fiabe che hanno ispirato i celebri balletti del grande compositore russo, "Il lago dei cigni", "La bella addormentata" e "Lo schiaccianoci" ci sarà Silvia Casarin Rizzolo, direttrice d’orchestra il cui repertorio include sinfonico, opera, sacra, barocca e balletto classico e che nella propria carriera vanta la direzione di orchestre in tutto il mondo, dalla Fenice di Venezia al Teatro greco di Taormina, da Strasburgo a New York.

L'appuntamento è per questa sera alle 21.30 dopo la lettura di La luna e un fiore letta da parte di Paola di Meglio sul sito e sui canali social del Teatro Stabile del Veneto.

Le opere

Il lago dei cigni, è un'opera composta inizialmente per i nipoti del compositore e poi rappresentata per la prima volta al Bolshoi di Mosca nel 1877, La bella addormentata, fiaba della tradizione europea la cui prima rappresentazione ebbe luogo il 15 gennaio 1890 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo riscuotendo subito un grandissimo successo, e Lo schiaccianoci, l’ultima opera del trittico, ispirata all’omonima fiaba di E. T. Amadeus Hoffman, debuttò al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo nel 1892.