Dalla giunta il sostegno pubblico al cimitero ebraico del Lido

Un contributo per la gestione in cambio del libero accesso ai residenti. Lo ha deciso martedì con una delibera la giunta comunale, riunita a Ca' Farsetti, per il cimitero ebraico del Lido, rinnovando l'accordo con la Comunità ebraica veneziana.

Il sostegno

Dal Comune la Comunità, nel triennio 2019/2021, riceverà 52 mila euro all'anno da destinare alla gestione ordinaria del cimitero nuovo di via Cipro 70 al Lido. Al contempo la Comunità garantirà l’ingresso gratuito per motivi di studio o culturali ai cittadini residenti a Venezia dalle 9.30 alle 14.30, nei mesi da ottobre a marzo, e dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 (venerdì 9.30-14.00) nei mesi da aprile a settembre. Per quanto riguarda il sabato e le altre festività ebraiche il cimitero resterà chiuso.

Luogo sacro

«A Venezia gli ebrei arrivarono da ogni parte del mondo, trovarono una città dove poter vivere – dichiara il sindaco Luigi Brugnaro -. Sebbene costretti a farlo all’interno del Ghetto. La Comunità ebraica veneziana è sempre stata un esempio straordinariamente positivo di integrazione voluta, cercata e realizzata. Loro hanno saputo vivere e convivere con chi li aveva accolti portando in dote un bagaglio di saperi ed esperienze che hanno arricchito tutti noi. Abbiamo voluto destinare importanti risorse per rendere i tutti i cimiteri della Città sempre più puliti, decorosi e sicuri. La stessa attenzione l’abbiamo voluta riservare al cimitero ebraico del Lido a dimostrare, ancora una volta, il forte legame di Venezia con la Comunità».