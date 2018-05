Studenti e docenti Iuav volano in Cina per ripensare e valorizzare le province rurali

Rigenerare, riconvertire, rilanciare: le province rurali della Cina hanno bisogno di essere riprogettate a partire da questi obiettivi, incentivando politiche centrali e locali a sostegno della riduzione della povertà e offrendo un’alternativa al caotico sviluppo urbano per garantire una migliore qualità della vita. Questi gli obiettivi del worskhop "Traditional Vernacular Settlements Research: Existing Administration Building Regeneration Design", organizzato dall’Università Iuav di Venezia insieme al College of Architecture and Planning della Tongji University di Shanghai.

Ponte tra Venezia e Cina

Si tratta della nuova tappa di una ormai consolidata collaborazione tra le due università, che negli ultimi anni ha dato luogo a numerose iniziative condivise di didattica e di ricerca e a un ponte Venezia-Cina generoso di scambi fra diverse culture progettuali. Il workshop di quest’anno ha avuto come oggetto di indagine il villaggio di Maogong, nella Cina del sud, dove cinque docenti e sedici studenti delle due università hanno impostato un lavoro di progettazione che sarà discusso e presentato all’Università Iuav di Venezia nell’autunno 2018. L’obiettivo era pianificare e riconvertire la cittadina, esaminarne le criticità, offrendo suggerimenti operativi alla municipalità e inaugurando un percorso di rilancio dell’ambiente rurale in Cina.

Maogong

La proposta maturata dal lavoro congiunto delle università vede una Maogong Town che pianifichi il suo sviluppo a partire dalle sue infrastrutture pubbliche, dalla gestione della sicurezza del traffico, dallo smaltimento dei rifiuti e dal rafforzamento della consapevolezza dei residenti sulle scelte costruttive più efficaci per migliorare gli edifici e la qualità degli ambienti, interni ed esterni.

Workshop in Cina

La conoscenza della situazione locale ha fatto emergere come priorità lo sviluppo dell'agricoltura, seguita poi dall'artigianato, dalla costruzione di edifici in legno, quindi dalle attività creative e infine dal turismo. Il workshop si è concluso con un forum a Maogong a cui hanno partecipato - oltre a studenti ed esperti delle università - numerose autorità cinesi: sindaci, dirigenti, presidenti, docenti, figure istituzionali di riferimento per le politiche territoriali, per discutere del futuro e dell’urbanizzazione di un villaggio che è diventato un vero caso di studio di rilevanza mondiale sul tema dello sviluppo delle zone rurali in Cina. Hanno coordinato il workshop per Iuav i docenti Margherita Turvani, Matteo Dario Paolucci e Piercarlo Romagnoni del Dipartimento di Pianificazione e Progettazione in Ambienti Complessi.