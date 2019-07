Grande successo per la tournée del Circo Vegano, il nuovo progetto di spettacoli senza animali

La tournée del Circo Vegano, ovvero il progetto regionale di spettacoli circensi senza animali, si è appena conclusa in Veneto con grande approvazione da parte del pubblico. Organizzata tra giugno e luglio in collaborazione con Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare e sostenuta in collaborazione con Regione del Veneto e i Comuni coinvolti, l'iniziativa ha riscosso un notevole successo e raccolto consensi unanimi.

Sono state tre le città venete che hanno ospitato i quindici spettacoli del Circo Vegano - Jesolo, Chioggia e Rosolina Mare - con artisti di diverse nazionalità che sera dopo sera hanno intrattenuto il pubblico con danze, acrobazie e racconti di storie dal forte impatto emotivo e visivo. La filosofia del circo contemporaneo è infatti quella di divertire ma allo stesso tempo far riflettere e comunicare con gli spettatori di tutte le età.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti da questo innovativo progetto che, con grande e moderno coraggio, ha deciso di fare circo senza animali - dichiara Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura e Spettacolo della Regione del Veneto - e che, anche grazie al contesto raccolto e intimo dello chapiteau avvicina il pubblico agli artisti. Quest’iniziativa proposta da Arteven e sostenuta dal mio assessorato, nella sua particolarità, è di fatto parte di un percorso di trasformazione già in atto. Con i nostro “circo vegano”, senza ideologie, abbiamo mostrato come può essere bello e intenso questo nuovo circo senza l‘utilizzo di animali. Al pubblico e alla società più in generale spetta il giudizio finale».