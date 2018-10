Comincia venerdì la convention di tre giorni dedicata all'arte del tatuaggio a Venezia: artisti internazionali e nostrani tra i molti ospiti, tutti presenti su invito. Sono in tutto 150. Molti gli stili dei tatuatori, dai classici ai più minimal, passando per il gotico horror. Appuntamento al Russot Hotel di via Orlanda.

Tutti i dettagli sull'appuntamento --> https://bit.ly/2CbzXk7