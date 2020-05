Teatro d'asporto: la nuova proposta di Carlo & Giorgio con lo Stabile del Veneto

Il Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con il duo veneziano Carlo & Giorgio propone una nuova rassegna intitolata “Teatro d'asporto”. Si tratta di quattro spettacoli tratti dal repertorio dei due attori comici e registrati nel corso degli anni, che verranno trasmessi sul “palco” virtuale di YouTube come una vera e propria terapia della risata a cadenza mensile. L'iniziativa si colloca nell'ambito del cartellone digitale “Una stagione sul sofà” che lo Stabile ha messo in programma dal 18 marzo scorso per intrattenere il pubblico in un momento in cui i sipari sono rimasti abbassati per l'emergenza Covid.

«Tutto chiuso, tutto aperto. Tutti a casa, tutti fuori. Con mascherina, senza mascherina, con guanti, senza guanti. Nell’incertezza generale, l’unico messaggio costante è stato l’affetto che ci è arrivato in questi mesi dal nostro pubblico attraverso i social» commentano Carlo D'Alpaos e Giorgio Pustetto. «Uno per tutti che copiamo dalla nostra bacheca Facebook: “Grazie con tutto il cuore per tutti i momenti spensierati che in questo brutto periodo ci avete regalato. Siete stati preziosi!”».

Gli appuntamenti

Si comincia mercoledì 3 giugno ore 20.00 (e fino a domenica 7 giugno ore 24.00 ) con “Carlo, Goldoni & Giorgio”. La seconda “pillola” è prevista mercoledì 1 luglio (ore 20.00 fino a domenica 5 luglio ore 24.00) con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita”. Si prosegue mercoledì 5 agosto (ore 20.00 fino a domenica 9 agosto ore 24.00) con “Favolosi” e, infine, l'ultimo appuntamento è previsto per mercoledì 2 settembre (ore 20.00 fino a domenica 6 settembre ore 24.00) con lo spettacolo “Esserci o non esserci”.