TEDx arriva a Mestre con una conferenza a tema "Il Risveglio"

TED, il noto marchio californiano di conferenze fondato nella Silicon Valley nel 1984, farà tappa a Mestre presso la sede del Museo del '900, M9, con la formula TEDx, ovvero, l'edizione indipendente rispetto alle conferenze statunitensi grazie a una licenza acquisita dall'architetto veneziano Matteo Maggiò. Il debutto dell'evento, promosso dall'associazione Animare Venezia, è previsto per il 28 settembre e avrà come tema principale "il risveglio".

Sono tante le città del Veneto che hanno già accolto il format che approderà per la prima volta nel capoluogo regionale con il patrocinio del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, dell'Ordine degli Architetti di Venezia, del Green Building Council Italia, dell'Università Ca Foscari e dello IUSVE.

«Abbiamo deciso di portare il format TEDx proprio a Mestre perché pochi dei grandi eventi culturali di Venezia si rivolgono a questa sua parte nevralgica, oggetto in questi anni di importanti trasformazioni sociali, economiche e territoriali. - spiega Matteo Maggiò, Licensee e Organizer del TEDxMestre - L’idea di portare l’energia e l’approccio TEDx in città è nata dall’esigenza di interpretare questi cambiamenti e la volontà di proporre una piattaforma di diffusione di idee aperta alla città; idee che possano ispirare i cittadini a porsi delle domande e costruire assieme una città più sostenibile, grazie all’innovazione tecnologica e la creatività. Questa prima edizione del TEDxMestre - continua l’architetto - è il primo tassello di un progetto più ampio che ha scelto simbolicamente di partire da Mestre come epicentro di una contaminazione positiva di tutto il territorio metropolitano veneziano».

A parlare di futuro, sviluppo e innovazione, il prossimo 28 settembre presso l'M9 saranno grandi pensatori, visionari e innovatori di tutto il mondo che faranno sì che gli spettatori della conferenza possano compiere un viaggio al confine tra reale e immaginario, tra sogno e realtò, tra anima e corpo. Il tema, infatti, sarà proprio quello del risveglio, espressione di quel passaggio dallo stato di sonno alla veglia, come un’occasione per poter cambiare, attivarsi e migliorare la propria vita.

«Abbiamo sentito forte l’esigenza di partire da quella condizione esistenziale diffusa per cui ci sentiamo confusi, spaesati, passivi, in una sorta di annebbiamento - spiega Elena Casagrande, Event Manager del TEDxMestre - Probabilmente frutto del tempo storico che stiamo attraversando, abbiamo perso la consapevolezza di ciò che possiamo realizzare nella nostra vita e decidere del nostro futuro. Per questo il risveglio che auspichiamo è innanzitutto il risveglio della coscienza, per arrivare a quella condizione di attività e produttività che rende l’uomo unico e irripetibile».