A Mestre arriva il trasporto a domicilio per gli animali domestici

La clinica veterinaria Ca' Zampa di Mestre ha attivato un servizio di trasporto gratuito degli animali domestici per agevolare i proprietari con visite e trattamenti che non possono essere rimandati. Dopo aver sperimentato la consulenza veterinaria a distanza, Ca' Zampa decide di tornare operativa per dare un aiuto concreto a chi non può uscire di casa e ha necessità di far visitare in clinica il proprio amico a quattro zampe. Viene garantita la massima sicurezza nel trasporto per tenere sotto controllo il rischio di contagio da Covid-19 con la sanificazione del mezzo di trasporto utilizzato, la vestizione sicura dei tecnici veterinari e un preciso percorso di presa e consegna dell’animale che, salvo casi particolari, vanno effettuate fuori dall’abitazione privata ed evitando ogni contatto fisico. Il sevizio è gratuito nel raggio di 10 km dalle cliniche Ca’ Zampa.

Come richiedere il servizio

È possibile prenotare il trasporto a domicilio:

chiamando direttamente il numero di telefono della Clinica Ca’ Zampa di riferimento;

compilando il form online https://www.cazampa.it/contatti

inviando una mail a mestre@cazampa.it

Per chi si reca in clinica

All’interno delle cliniche veterinarie Ca’ Zampa sono reperibili tutti i dispositivi di protezione individuale, per garantire al meglio la sicurezza di ogni proprietario. L'ingresso avviene attraverso un check in dove vengono fatte indossare mascherine, guanti monouso oltre che camice sempre monouso e calzari se il proprietario, solo in casi particolari, deve entrare in ambulatorio. Per evitare assembramenti gli appuntamenti si tengono con un cliente alla volta all’interno dell’area accettazione.

#acasaconloro: la campagna social

Ca' Zampa ha, inoltre, lanciato una nuova campagna social che vuole raccontare la convivenza degli italiani con i loro amici a quattro zampe. Lo scopo dell'iniziativa è celebrare lo speciale rapporto che si ha con i propri animali domestici testimoniandolo con video e foto da postare sui social con l'hashtag #acasaconloro e #CaZampa e i tag alle pagine ufficiali della clinica.

