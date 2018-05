Il treno piace: sui regionali aumentano ricavi e utenti, sempre più clienti comprano via app

Aumentano viaggiatori e ricavi e, al netto di cause di forza maggiore, tengono puntualità e regolarità. Trenitalia in Veneto riassume così le prestazioni dei propri convogli regionali nel primo trimestre 2018, periodo contrassegnato dai problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che hanno investito molte regioni italiane. Il trimestre si chiude per il trasporto regionale con un aumento di viaggiatori dello 0,6%, una crescita dei ricavi del 4,7% rispetto al 2017 e una puntualità reale e percepita al 91,3%. Migliorano le performance, che riducono i ritardi addebitabili direttamente a Trenitalia al solo 6,2% delle 712 corse giornaliere gestite dalla direzione regionale. La regolarità del servizio si attesta al 98,73%.

Il regionale piace

Secondo Trenitalia, l’aumento dei ricavi è conseguenza dell’efficacia della lotta all'evasione, oltre che all’incremento dei passeggeri. Un dato, quest'ultimo, che è in costante crescita: in tre anni si registra un +27% in tra i clienti che scelgono il treno regionale per spostamenti nel tempo libero. Numerose le rotte interregionali che vedono aumentare viaggiatori e ricavi. Tra queste Udine - Venezia (+2,2%) e Bologna - Verona (+7,8%). Un numero sempre maggiore di clienti regionali acquista biglietti e abbonamenti sui canali digitali, che vedono crescere i ricavi del 42%. L'app Trenitalia, in particolare, ha determinato un aumento dei ricavi del 10%.

Soddisfazione

Infine, le indagini sulla percezione che i clienti hanno della qualità del servizio, condotte da società demoscopiche esterne, registrano un trend positivo. L’ultima, del marzo scorso, rivela che 91 passeggeri su 100 si ritengono sufficientemente soddisfatti per il viaggio nel suo complesso: sono 2,5 punti percentuali in più rispetto a marzo 2017.