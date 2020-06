Un parcheggio per bus turistici al posto del consorzio ortofrutticolo del Tronchetto

Un parcheggio per bus turistici al posto del consorzio ortofrutticolo al Tronchetto. Nella mattina di oggi, venerdì 26 giugno, è stata demolita l’ultima campata vicina alla stazione di arrivo e partenza del People Mover. La superficie complessiva sarà di 4.860 metri quadri ed è prevista la realizzazione di 27 stalli per il carico e scarico dei passeggeri. Il consorzio si è trasferito proprio davanti, all’interno del complesso dell’ex interscambio merci in una struttura nuova. «Avanti spediti per riqualificare e sviluppare un’area strategica della città», commenta il sindaco Luigi Brugnaro. Nuovo verso il progetto di riordino del Tronchetto.

L'investimento

Alla realizzazione del nuovo park è collegato un importante intervento sul piano della viabilità, anche pedonale. A fine aprile, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera che prevede lavori, per un investimento totale di 300 mila euro, che riguarderanno la realizzazione di una nuova intersezione all’ingresso del futuro parcheggio dei pullman e la sistemazione dell’area circostante, oltre a lavori di manutenzione al ponte Peppino Impastato con il rifacimento dei giunti. La realizzazione della nuova intersezione nasce dalla necessità di adeguare l’incrocio al traffico generato alle diverse esigenze che nasceranno con la futura area di sosta e il numero elevato di mezzi che transiterà nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'evoluzione dell'area

«I progetti stanno andando avanti e già alcuni risultati sono tangibili - dice Brugnaro - Il Tronchetto sta diventando il cuore tecnologico della città grazie alla smart control room e la nuova caserma della polizia locale. Nell’isola si sta costruendo anche quella dei carabinieri, mentre c'è già un nuovo mercato turistico giornaliero che ha sostituito la vecchia casbah, oltre a servizi igienici pubblici e una nuova riorganizzazione degli spazi, tra cui il mercato ittico».