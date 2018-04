Arpav, l'appello: "Attenzione ai truffatori: verificare l'identità di chi si presenta"

Preoccupano le segnalazioni di truffe ai danni dei cittadini più fragili e indifesi, come anziani e persone sole, tanto che Arpav ha deciso di lanciare un appello alla popolazione del territorio, al fine di mettere in guardia da presunti ispettori o operatori, che si presentano nelle case private, o nelle aziende, raggirando con finti pretesti i malcapitati.

"Il personale Arpav - scrive la società - , che è autorizzato ad effettuare controlli nelle aziende o a domicilio di privati cittadini, per verificare il rispetto della normativa ambientale, è riconoscibile grazie al tesserino di identificazione e, di norma, abbigliamento e vettura con loghi aziendali".

Aziende

"In particolare, nel caso di aziende - continua Arpav - il personale si qualifica, con il tesserino di identificazione, presentandosi al responsabile dell'impianto al quale viene comunicato il motivo del controllo. Nel caso non fosse presente il titolare o il responsabile, viene richiesto al personale presente di contattare lo stesso per comunicare quanto sopra, affinché vengano date disposizioni per poter eseguire i controlli programmati".

Privati

Nel caso di abitazioni private, Arpav informa, con congruo preavviso, i cittadini interessati circa le date e gli orari di passaggio dei propri incaricati, oppure fissa direttamente un appuntamento con i singoli utenti. I dipendenti Arpav non chiedono mai denaro e non possono accettarlo. In ogni caso è sempre possibile contattare i numeri 049 8239301-373 per verificare l’identità di chi si presenta come dipendente Arpav.