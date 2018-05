Dalla Russia con amore: boom di turisti, a Venezia +19%. Con predilezione per il lusso

Venezia è una delle mete preferite dai turisti russi, che fanno registrare un aumento del 19% nell'interesse online verso la città secondo i dati Yandex. I dati fanno riferimento a marzo 2017 (387.512) e marzo 2018 (461.541) e si basano sull'interesse mostrato nelle ricerche online del motore di ricerca russo Yandex. Così commenta Giulio Gargiullo, esperto di business Italia-Russia: “I dati di maggiori arrivi dalla Russia verso Venezia e verso tutta la Penisola sono positivi e sono destinati ad aumentare fino all'estate. Con il clima più caldo i russi si sposteranno verso Jesolo e le principali località marittime di tutta Italia”.

Passione per il lusso

Prosegue Gargiullo: “Il maggior incoming è dipeso dalla ripresa dell'economia, dalla stabilizzazione del rublo e dunque da un maggior potere economico dei russi. I russi sono i secondi top spender in Italia con un migliaio d'euro di scontrino medio, che è divenuto molto più alto in circostanze quali il salone del mobile di Milano o eventi settoriali. Questa tipologia di turisti predilige in Italia gli hotel a 4 e 5 stelle o classe lusso superiore, come ci dicono gli ultimi dati ENIT 2017. I turisti russi notoriamente vengono in Italia per fare shopping rivolto al fashion e al lusso, acquistando prodotti di qualità e ultimamente anche tour enogastronomici e apprezzando molto le città meno note”.