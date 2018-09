Venezia per Rialto, «Il mercato del pesce è il cuore della città e deve vivere»

La Pescaria è Venezia e la città stringe attorno al suo mercato del pesce, domenica, con l'evento 'Venezia per Rialto' dalle 16, manifestazione organizzata da Veneziamiofuturo, con la partecipazione di associazioni e comitati cittadini quali: Ground Zero, Vanessia.com, Gruppo25aprile, Associazione culturale WSM (W San Marco Capital), Comitato cittadini Campo Rialto Nuovo e adiacenze.

Il mercato

«Il Mercato di Rialto è un monumento veneziano vivo e gode dello stesso prestigio del Ponte e di San Marco -scrivono le associazioni - . Il valore storico è immenso e la sua perdita sarebbe il colpo finale. La cittadinanza si stringe attorno al suo storico mercato celebrandolo nel suo cuore: la Pescheria». Madrina dell'evento Aline Cendon, al microfono Alessandro Bressanello e Frank Duse.

L'allarme

Dal mercato del pesce di Rialto, il simbolo della venezianità, più volte si sono levate richieste d'aiuto, non solo dei commercianti, che hanno denunciato un calo continuo di vendite e clienti, anche dai cittadini, convinti che la pescheria rappresenti il polso della città, il suo stato di salute. «Vogliamo vivere qui, lavorare, andare a fare la spesa, passeggiare, vogliamo essere cittadini - dice Nicoletta Frosini del Gruppo25Aprile, che da anni si batte per la vivibilità di Venezia -. Continueremo a batterci, non ci vogliamo arrendere, rassegnare, rivogliamo la nostra città».