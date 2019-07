Venice Open Stage resiste alla tempesta, va avanti il festival a San Sebastiano

Anche il teatro all'aperto del Venice Open Stage in campazzo San Sebastiano ha subito i danni causati dal maltempo che ha colpito Venezia in questi giorni. Il palcoscenico che ospita il festival internazionale di teatro è stato, distrutto dalla tempesta. Nonostante i problemi alla struttura, comunque, gli addetti alla scenografia e architettura di scena dell'Accademia delle Belle Arti si sono messi all'opera per riallestire il teatro e ricreare ciò è stato portato via da pioggia, vento e grandine. Il Venice Open Stage non ha intenzione di interrompersi. Si torna in scena mercoledì 10 fino a domenica 14.

I prossimi spettacoli in programmazione

Mercoledì 10 e giovedì 11 luglio l’arena accoglierà la Aristotle University di Salonicco, ospite per vari anni del festival, con Those in the tomb. Excerpts from the book of war. Venerdì 12 e sabato 13 andrà in scena un’altra accademia apprezzatissima nelle passare edizioni, l’Accademia di Teatro “Dimitri” di Verscio, Svizzera, che proporrà lo spettacolo Avanti! Avanti migranti! Storie di fughe e arrivi. A chiudere l'edizione 2019 del Venice Open Stage, domenica 14 luglio alle 21.15, sarà la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine con Ogni domani è importante, canovaccio originale di commedia dell’arte preceduta, alle 19:30, dall’esito del laboratorio The Lulu project, diretto da Gigi dall’Aglio.

Tutti gli altri spettacoli iniziano alle 21.45 con ingresso gratuito su invito. Per ritirare l’invito è necessario prenotarsi gratuitamente al +39 345 6105044 o direttamente presso il Venice Open Stage in campazzo San Sebastiano.

Eventi preserali: Clelia Genna, cantante e performer, si esibisce in campazzo mercoledì 10 luglio alle 19.30 e venerdì 12 luglio alle 20.00 c'è la stand up comedy di Yoko Yamada. A chiudere i preserali, sabato 13 luglio alle 19.30, c'è, invece, la performer acustica Roberta Busechian.