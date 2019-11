Il rosso contro la violenza sulle donne: sedie e braccialetti come campagna di sensibilizzazione

Nel mese di novembre Ulss4 e “Fondazione Ferrioli Bo Onlus” promuovono una campagna contro la violenza sulle donne. La Fondazione collabora da anni con Ulss4 e forze dell'ordine attraverso protocolli operativi che coinvolgono ospedale e territorio (in particolare i pronto soccorso ed i consultori familiari) offrendo supporto psicologico ed ospitalità in strutture protette come il Centro antiviolenza ed antistalking “La magnolia”.

L'iniziativa

Durante tutto il mese corrente all'ingresso degli ospedali di Portogruaro, San Donà e Jesolo, e nelle sedi distrettuali di Portogruaro e San Donà di Piave, è esposta una sedia rossa ed un banner informativo con lo scopo di ricordare le vittime di violenza di genere e soprattutto sensibilizzare la comunità a fare squadra e a segnalare la violenza sulle donne. Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per eliminare la violenza sulle donne”, tutto il personale della sede centrale del’Ulss4 indosserà un braccialetto rosso prodotto dalle donne ospitate nel centro antiviolenza, come segnale di vicinanza e di attenzione su questo tema. Lo stesso giorno verrà organizzata anche una tavola rotonda dedicata al fenomeno della violenza di genere.