Bere tè allunga la vita, maggiori benefici negli uomini

Il tè fa bene alla salute e allunga la vita. A dirlo è uno studio realizzato dall'Accademia cinese di Scienze Mediche e pubblicato sulla rivista European Journal of Preventive Cardiology. Secondo questa ricerca, che ha coinvolto oltre 100.000 persone, bere tè almeno tre volte a settimana riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari e fa diminuire il tasso di mortalità. Gli appassionati di tè, infatti, hanno riscontrato malattie cardiovascolari arterosclerotiche 1,41 anni dopo i non bevitori e si è visto come i primi vivano 1,26 anni in più rispetto a chi il tè non lo beve mai o lo fa di rado. Anche le malattie cardiache e l'ictus si sono ridotti del 56 % nei frequenti bevitori di tè con un 29% in meno di rischio di morte per tutte le altre possibili cause.

Quale tè scegliere

Tra le tipologie di tè da bere per ottenere i migliori benefici per la propria salute c'è senza dubbio il tè verde che riduce le malattie cardiache, gli ictus e le morti del 25% rispetto alle altre tipologie di prodotto. Il tè verde, infatti, è una fonte ricca di polifenoli mentre il tè nero è fermentato quindi i polifenoli ossidati in pigmenti perdono gli effetti antiossidanti.

Un ulteriore dato interessante dello studio è che i benefici del tè sulla salute sono stati maggiori sugli uomini che sulle donne.