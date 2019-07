5 consigli per favorire il benessere intestinale

Prendersi cura del benessere del proprio intestino vuol dire salvaguardare non solo la propria digestione ma anche migliorare il proprio sistema immunitario. Nell'intestino, infatti, è presente circa il 70% delle difese immunitarie di ogni singolo individuo e mantenerlo in salute con piccoli e semplici accorgimenti diventa quindi fondamentale per la salute. Scopriamo allora quali sono i comportamenti più adeguati per non creare problemi al nostro intestino.

Eliminare lo stress durante i pasti

È molto importante concedersi del tempo per rilassarsi prima di iniziare a mangiare poiché lo stress è in grado di condizionare in modo negativo il nostro sistema digerente causando gonfiore e problemi di digestione. Per contrastare quest'influenza negativa è quindi bene cercare di rilassarsi il più possibile durante i pasti dedicando qualche minuto alla respirazione profonda prima di iniziare a consumare il proprio pranzo o cena. Il risultato sarà un miglioramento della funzionalità dell'intestino e sicuramente un miglioramento dell'umore prima, durante e dopo i pasti.

Mangiare di meno e più spesso

È senza dubbio importante per l'intestino non essere sovraccaricato da pasti troppo pesanti poiché lo strado di cellule di cui è rivestito viene ricambiato ogni 72 ore ed è quindi necessario che questo non sia allo stesso tempo impegnato ad assorbire grandi quantità di cibo. Meglio quindi tanti pasti e leggeri.

Restare idratati

Bere tanta acqua è sicuramente il metodo più efficace per mantenere il benessere intestinale. Le pareti dell'intestino quando sono idratate diventano più scivolose e questo permette un miglior transito di cibo al suo interno. Quindi via libera a acqua, centrifugati di frutta fresca, infusi e tisane. Da bandire invece le bevande zuccherate che nutrono i batteri cattivi dello stomaco.

Mangiare tante fibre

Mangiare tante quantità di fibre aiuta senza dubbio l'intestino ma meglio non esagerare. Per evitare disturbi è bene aumentare piano piano l'assunzione di fibre implementando le porzioni di frutta e verdura che contengono fibre più digeribili di altri alimenti come la crusca. Queste, contribuiscono ad aumentare le feci, renderle più morbile e ad accelerare il il transito intestinale.

Allenarsi con costanza

Fare costantemente attività fisica non è solo un ottimo metodo per tenersi in forma, dimagrire e migliorare l'umore ma anche per sostenere il benessere intestinale in quanto lo sport ha un impatto positivo sulla flora batterica dell'intestino. Via libera quindi a corsa, camminata, bicicletta, nuoto e tutti gli altri sport.