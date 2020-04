Ecco chi sono i 5 finalisti del Campiello Giovani 2020

Ipnotico, sensuale, suggestivo, avveniristico, surreale. Questi gli aggettivi con cui il comitato tecnico composto da Giulia Belloni, Daniela Tonolini, Michela Possamai e presieduto dal professor Giuliano Pisani, ha decretato la cinquina di finalisti che si contenderà il Campiello Giovani 2020, premio collaterale della celebre manifestazione letteraria veneziana, giunto quest'anno alla 25esima edizione. L'annuncio è arrivato questa mattina sulle piattaforme social della Fondazione Campiello, a condurre l'appuntamento l'autore e regista Davide Stefanato.

I finalisti del Campiello Giovani 2020

I cinque giovani finalisti sono Arianna Babbi di Classe (Ravenna) con il racconto Da lontano; Michela Panichi di Napoli con Meduse; Sahara Rossi di Roma con Yolanda; Flavio Zucca di Roma con Ladri di zaffiri; Federico Schinardi di Verona con Un giorno se ne andarono le pecore. Il comitato ha proposto anche due menzioni speciali: Come un fiore nella neve di Silvia Parolin (Castelfranco Veneto) e La prova di Pietro Ungari (Milano). La giuria ha quindi proposto come vincitore per la sezione "socio ambientale" il racconto Imprevedibile di Costanza Muraro, 15enne di Arcugnano (Vicenza).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad introdurre la presentazione il messaggio di Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e Fondazione Campiello: «Un messaggio di auguri e speranza, - ha detto - ma soprattutto di forza quello che voglio lanciare ai tanti giovani e amici del Premio Campiello. Il nostro paese sta passando un momento drammatico, che ha modificato la nostra vita, ma sono questi i momenti quelli in cui non possiamo fermarci. Soprattutto voi ragazzi - ha proseguito - dovete pensare al futuro, voi che state reagendo così bene a questo momento. Nonostante il momento, imprenditori veneti e sponsor non hanno voluto abbandonare Campiello e Campiello Giovani. Cambia la nostra vita e anche il Campiello. Abbiamo trovato nuovi format e contatti che nella distanza ci possono tenere uniti».