Einaudi: uscite di narrativa gennaio 2019

Anno nuovo, romanzi nuovi. Di seguito le proposte di Einaudi nella sezione narrativa per il mese di gennaio 2019.

1. Facciamo che ero morta

Autore: Jen Beagin

Data d'uscita: 15 gennaio 2019

Collana: Supercoralli

Genere: Narrativa

Pagine: 224

Prezzo: 19 euro

ISBN: 978-88-0623-988-6

IL LIBRO - «Facciamo che ero morta», diceva Mona al padre, prima di buttarsi in piscina fingendo di annegare perché lui la salvasse. Ora che è cresciuta, Mona ancora attende di essere salvata. Ironica se non scorbutica, conduce un'esistenza solitaria lavorando come donna delle pulizie sui generis, fino al catastrofico incontro con l'ambiguo Mister Laido. È a causa sua se da un giorno all'altro molla le sue case patinate a Lowell, Massachusetts per trasferirsi in una bislacca comunità di nullafacenti e new ager a Taos, nell'assolato New Mexico. Ma, come ogni professionista del pulito sa bene, spazzare la polvere sotto il tappeto non vuol dire liberarsene: prima o poi lo sporco torna a fare capolino.

Economica

2. Divorziare con stile

Autore: Diego De Silva

Data d’uscita: 15 gennaio 2019

Collana: Super ET

Genere: Narrativa

Pagine: 392

Prezzo: 13 euro

ISBN: 978-88-0623-864-3

IL LIBRO - Ci sono personaggi che continuano a camminarci in testa anche a libro chiuso, tanto vivi che sembra d'incontrarli in giro. Vincenzo Malinconico è così, funziona per contagio. Spara battute a mitraglia e ci costringe a pensare ridendo. Questa volta lui e la sua voce sono alle prese con la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo, bella da stordire e per nulla disposta a darla vinta al marito (avvocato cinico, ricco, spregiudicato e cafone) che vorrebbe liquidarla con due spiccioli. Una lotta che si annuncia impari tra un uomo che sulle manovre spregiudicate ha costruito fama e fortuna e l'avvocato semi-disoccupato Malinconico, quasi geniale, quasi risolto, quasi felice. Un uomo a cui manca sempre tanto così.

3. Non fa niente

Autore: Margherita Oggero

Data d’uscita: 15 gennaio 2019

Collana: Super ET

Genere: Narrativa

Pagine: 256

Prezzo: 12 euro

ISBN: 978-88-0623-897-1

IL LIBRO - Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per l'Europa, Esther ha dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato, ogni promessa di futuro. Ora è una giovane donna colta, la cui eleganza sconcerta l'arcigna suocera piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo alle risaie, non ha potuto studiare e la sua bellezza le ha giocato un brutto tiro trasformandola in fretta in una creatura ansiosa di cambiare la sua esistenza. Cos'abbiano in comune due donne cosí, non ci vorrà molto a scoprirlo. Sono vive nonostante tutto, profondamente capaci di amare e d'insegnarsi qualcosa l'un l'altra. Un giorno Esther domanda a Rosanna di aiutarla ad avere un figlio, «come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara».