Sono 104 ma ha il sorriso di una ragazzina: tanti auguri a Elena, ultracentenaria di Musile

Sono 104 ma è come non sentirli, a giudicare dal sorriso davanti alla torta di compleanno. Tutta Musile di Piave, con l'amministrazione comunale in primis, ha di recente portato gli auguri a Elena Buratto, ultracentenaria ancora piena di energie. Sulla torta c'era scritto 104, il traguardo raggiunto dall'anziana che ha vissuto a Caposile e da qualche tempo è ospitata nella casa di riposo "I Tigli" a Meolo. Per festeggiarla, oltre ad amici e parenti, è intervenuto anche il coro dell'associazione Acat. A portare i saluti dell'amministrazione comunale il vicesindaco Vittorino Maschietto e l'assessore Francesca Simiele.