Pregiudicato, è sorpreso a spacciare ad un ragazzo straniero: 50enne in manette

Già pregiudicato, continua a spacciare. È finita in manette la serata di lunedì per B.F., 50enne di San Donà, sorpreso a spacciare marijuana ad un ragazzo di nazionalità straniera mentre si trovava nella città del basso Piave, in via Noventa.

In manette

L'uomo, con precedenti penali, è stata sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri locali, impegnati in un servizio di perlustrazione mirato, mentre cedeva lo stupefacente al cittadino straniero, poi segnalato quale assuntare all'autorità prefettizia. Per il 50enne, invece, è scattata la perquisizione personale e veicolare, con esito tuttavia negativo. Arrestato, hapassato la notte in camera di sicurezza, prima della direttissima di martedì che lo ha condannato a 5 mesi di reclusione e una multa di 1000 euro, con sospensione condizionale della pena.