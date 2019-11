Non è ancora finita: domani rischio acqua alta a 160 centimetri

Venezia si appresta a dover fronteggiare una nuova giornata di passione. Se oggi non dovrebbero registrarsi fenomeni anomali, domani, domenica 17 novembre, la città dovrà far fronte ad una possibile acqua alta eccezionale, che dovrebbe toccare un picco di 160 centimetri attorno alle 12.30. Dopo i 154 centimetri di ieri e i 187 di martedì notte, quindi, una nuova massima torna a far paura alla città e a tutti i veneziani.

Nel frattempo, il Patriarcato ha annunciato che a causa della nuova marea eccezionale, saranno annullate le celebrazioni delle 10.30 e delle 12 nella basilica di San Marco, mentre si terranno regolarmente quelle delle 7, 8, 9 e 18.45. «In tale situazione di emergenza - si legge in nota - anche in altre chiese veneziane gli orari delle messe domenicali subiranno variazioni, con alcune celebrazioni che dovranno essere necessariamente sospese».