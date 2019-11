La marea torna a salire: picco di acqua alta a 125 centimetri

L'acqua torna a salire a Venezia. Per le 10.40 di oggi, mercoledì 27 novembre, il Centro maree del Comune di Venezia ha previsto una punta massima di 125 centimetri. Che dovrebbe essere replicata da un picco in tutto e per tutto simile, alla stessa ora di domani mattina.

Il bollettino della marea

Venezia è osservata speciale anche dall'Europa. «Se c'è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il clima. È un problema esistenziale per l'Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott'acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?. Certo, sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità». Lo sottolinea la presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando nell'emiciclo del Parlamento a Strasburgo, aprendo il dibattito prima del voto sull'intero esecutivo da lei guidato.